Guaresi: "Rotatoria all'altezza di via Laudicina"

Una rotonda per fluidicare il traffico in via Messina Marine, riducendo al contempo il rischio di incidenti stradali. Questa è la proposta del consigliere della II Circoscrizione Giuseppe Guaresi, che ha inviato una missiva alle principali autorità locali interessate dalla questione. Secondo la proposta dell’esponente di Fratelli d’Italia, la struttura dovrebbe sorgere all’incrocio con via Laudicina, poco prima dell’ospedale Buccheri La Ferla.

Un rotonda per combattere il traffico in via Messina Marine

Che la zona sia interessata, quasi giornalmente, da estesi momenti di traffico intenso non è di certo un mistero. Così come la percentuale di incidenti stradali che riguarda l’area di via Messina Marine. Fatto citato dallo stesso Giuseppe Guaresi, nella lettera con cui il consigliere di quartiere sollecita il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Mobilità Maurizio Carta al fine di effettuare un sopralluogo sulla zona in questione.

“Nel corso degli anni, i cittadini residenti hanno osservato numerosi incidenti stradali, alcuni anche gravi. Una rotatoria – sottolinea Guaresi – agevolerebbe le manovre di chi si dirige da via Messina Marine verso via Laudicina e viceversa. La strada in questione è ampia e lo potrebbe diventare ancora di più se si eliminasse lo spartitraffico. Questo renderebbe più estesa la carreggiata per la realizzazione di una rotatoria”.

Una soluzione che Giuseppe Guaresi definisce idonea. Ciò – sottolinea – “visto che giornalmente, dopo le 17, il tratto in questione diventa una trappola per chi la percorre. Spesso le ambulanze rimangono imbottigliate nel traffico, mettendo a rischio la vita di chi ha urgenza di essere trasportato in ospedale. Pertanto, chiedo di organizzare un sopralluogo urgente per verificare ed eventualmente avviare uno studio di fattibilità per realizzare una rotatoria”.