Residenti riprendono l'accaduto

Abbandoni di rifiuti selvaggi a Palermo. Nel mirino degli incivili ci sono le cosiddette zone di confine, ovvero aree del capoluogo siciliano poste nei pressi dei paesi limitrofi. Rientra in questa casistica via Kolbe, strada presente nel cuore del quartiere Acqua dei Corsari, in II Circoscrizione. Zona più volte protagonista, così come è avvenuto ad esempio in via Galletti, della formazione di cumuli di spazzatura ed ingombranti che, di conseguenza, costringono gli operatori della Rap ad interventi di natura straordinaria.

Residenti riprendono abbandoni dai balconi

Episodi di illegalità avvenuti persino in zone in cui sono presenti telecamere di videosorveglianza. Nulla sembra fermare l’azione di queste persone, che sporcano e mortificano le strade delle periferie del capoluogo siciliano. Azione ripresa persino dagli stessi residenti, così come avvenuto ad Acqua dei Corsari. Gli abitanti della zona infatti hanno immortalato il conducente di un furgoncino bianco che, fermatosi all’altezza dei contenitori, ha abbandonato alcuni sacchi neri di spazzatura sul ciglio della strada, per poi andarsene.

Guaresi: “Servono controlli e sequestro dei mezzi”

Video pubblicato sui social dal consigliere della II Circoscrizione Giuseppe Guaresi. L’esponente di Fratelli d’Italia torna ad invocare maggiori controlli sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. “Ci siamo stancati di avere il quartiere sempre degradato dai soliti sporcaccioni criminali – sottolinea -. Adesso basta. I cittadini chiedono appostamenti della polizia municipale nei luoghi più volte oggetto di abbandono di rifiuti. Operazioni di controllo del territorio infatti più volte invocate. Solo così, con controlli e sequestro dei mezzi, potremmo fermare la maleducazione di alcuni sporcaccioni provenienti, per la maggior parte, dai paesi limitrofi. In tal senso, chiedo al sindaco di usare il pugno duro”.