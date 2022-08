La segnalazione del consigliere di circoscrizione Giuseppe Guaresi

Una vera e propria discarica a cielo aperto a pochi passi da abitazioni ed attività commerciali: succede in via Galletti, strada del quartiere Acqua dei Corsari posta al confine fra Palermo e Villabate. Un’area che, nonostante la presenza di due telecamere, tra l’altro indicate con apposito cartello, è protagonista di continui abbandoni di rifiuti, in particolare ingombranti. Fatto documento da diversi video postati sui social dal consigliere di circoscrizione Giuseppe Guaresi, che da giorni sta chiedendo la bonifica dell’area.

Guaresi: “Gente viene dalla Provincia ed abbandona i rifiuti qui”

L’esponente di Fratelli d’Italia ha così descritto la situazione che regna in una buona parte della II Circoscrizione. “Dal momento in cui è partita la differenziata nei comuni limitrofi, alcune persone vengono a sversare i rifiuti nell’area di Acqua dei Corsari. In passato, ho fatto degli esposti e sono riuscito a far installare delle telecamere. Ora, nonostante ciò, vengono a scaricare lo stesso“. Torna così il tema delle cosiddette zone di confine, ovvero aree poste ai limiti del territorio cittadino che diventano teatro di abbandoni di rifiuti. Fatto che contribuisce inevitabilmente a generare delle discariche a cielo aperto come quella in questione.

“Siamo in emergenza sanitaria”

Abbandoni frutto non dell’azione di singoli ma di gruppi ben organizzati, come sottolinea lo stesso consigliere. “Scaricano ad ogni ora della notte. Addirittura si presentano con dei camion. Ho scritto a tutti le autorità preposte. Fra queste vi è la Rap, a cui ho chiesto diverse bonifiche. Dopo due giorni dall’intervento straordinario però, siamo punto e partenza. Ci sono cento passi di immondizia. Non è possibile chiedere ogni tre giorni l’intervento del mezzo meccanico. Siamo sempre in emergenza sanitaria. Ci sono attività commerciali ed abitazioni in zona. La zona è infestata da insetti e topi. Bisogna partire con la differenziata anche qui, in modo da togliere i contenitori. Questa è l’unica soluzione di lungo termine”.