Sgomberata la tendopoli di Romagnolo, spiaggia liberata dalle “baracche”

Pietro Minardi di

11/08/2022

Sgomberata la tendopoli abusiva posta sulla spiaggia di Romagnolo, a Palermo. Dopo le numerose segnalazioni di cittadini e del Consiglio della II Circoscrizione, le forze dell’ordine sono intervenute questa mattina intorno alle 9 per sgomberare le “baracche” posizionate da mesi sull’arenile. Una presenza che aveva letteralmente occupato gran parte della spiaggia, causando anche la presenza massiccia di rifiuti anche negli spazi verdi limitrofi posti in via Messina Marine.

Le operazioni di sgombero della spiaggia di Romagnolo

Sul posto diverse volanti delle forze dell’ordine, le quali hanno ordinato agli abusivi di andarsene. Operazione condotte senza particolari patemi d’animo. Un intervento seguito da diversi cittadini e dal Consiglio della II Circoscrizione. Istituzione che aveva chiesto con forza lo sgombero della tendopoli.

“Si tratta di un intervento chiesto dai cittadini e dalle istituzioni – ha dichiarato Rosaria Profeta, della Pro Loco Romagnolo -. Siamo contenti di tornare ad usufruire della spiaggia. Le tende avevano occupato larga parte della battigia, impedendo ai residenti di potere passare qualche ora sull’arenile”.

Presente la II Circoscrizione

Fatto ribadito dal presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico, presente al momento delle operazioni. “Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato. Il Consiglio della II Circoscrizione e i cittadini del territorio hanno voluto con forza questo sgombero. Tutti abbiamo voluto porre fine a questo scempio. Siamo convinti che la Costa Sud possa diventare un volano di turismo per tutta la città. Adesso tocca a noi tenerlo pulito e sistemato”.

Un intervento, quello messo in campo dalle forze dell’ordine, che verrà seguito da un intervento di bonifica dell’area, ad oggi piena di rifiuti. Fatto che contribuirà a riqualificare l’area della Costa Sud, come sottolineato dal consigliere Giovanni Colletti, esponente di Fratelli d’Italia. “Vogliamo dare un segnale forte di presenza alla cittadinanza. In collaborazione con il sindaco e il Consiglio Comunale, abbiamo chiesto un intervento congiunta per dare una presenza, un presidio di legalità per il territorio. Speriamo che questo sia l’inizio della rinascita per la Costa Sud”.

Dello stesso parere inoltre il consigliere di circoscrizione del PD Claudio Sala. “L’intervento effettuato dalle forze dell’ordine consente di dare accesso libero alla spiaggia per i cittadini. Stiamo facendo infine un lavoro con il Consiglio di Circoscrizione e con il sindaco Lagalla per dare luce al progetto di riqualificazione della Costa Sud”.