A Milo rinviato tributo a Battiato e Dalla

Un forte temporale si è abbattuto sul Catanese, con pioggia e forte vento anche nel capoluogo etneo. I vigili del fuoco hanno in corso interventi di svuotamento di aree allagate a Santa Venerina, Giarre, Zafferana ed Acireale.

È stato rinviato a domenica 28 agosto, per le avverse condizioni meteo, il concerto tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla in programma questa sera nel teatro ‘Lucio Dalla’ di Milo. La Pro Loco di Milo, in concertazione con la produzione degli artisti, comunica che i biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Chi vorrà chiedere il rimborso, invece, potrà farlo entro e non oltre il 25 agosto attraverso i sistemi di vendita utilizzati.

Allerta gialla in Sicilia

Maltempo in tutta la Sicilia ed allerta gialla per la giornata odierna. E’ indicato nell’avviso 22233 della protezione civile regionale relativo al rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.

Per oggi le precipitazioni sono indicate: “sparse, a carattere di rovescio o temporale prevalentemente a evoluzione diurna, sulla Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o temporale prevalentemente a evoluzione pomeridiana, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati fino a puntualmente moderati”.

Mari, molto mosso lo Stretto di Sicilia. Un vistoso peggioramento rispetto alla giornata di ieri.

La situazione meteo

L’alta pressione si rinforza sul comparto centro settentrionale della Penisola lasciando così esposto il Sud a correnti più instabili dai Balcani. Avvio di giornata ancora discreto, salvo variabilità lungo il basso versante tirrenico con il rischio di residui fenomeni. Nel pomeriggio ancora instabilità sui settori interni peninsulari e su interne sicule centro orientali con fenomeni in locale sconfinamento anche su coste tirreniche e ioniche. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno mosso. Temperature stabili o in locale flessione.