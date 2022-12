Incidente stradale tra Ficarazzi e Bagheria sulla statale 113. Un ragazzo 14 anni, a bordo di una bici elettrica mentre viaggiava verso Ficarazzi è stato investo da una Fiat Punto guidata da un uomo.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche Fiat Panda. Il ragazzo è stato all’ospedale Buccheri La Ferla dai sanitari del 118 intervenuti.

Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al trauma center dell’ospedale Villa Sofia. La prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale di Bagheria per accertare le responsabilità.

Incidente mortale nel catanese, la vittima un uomo di 49 anni

Incidente mortale questa mattina a Gravina di Catania. Un uomo di 49 anni avrebbe perso il controllo del suo scooter Sh 300 andando a finire contro un’auto che si trovava parcheggiata in strada, in via Aldo Moro. L’uomo ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 5 di questa mattina. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto, i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica.

Nel tratto di via Aldo Moro sono in corso dei lavori da giorni e c’è chi denuncia la mancata segnalazione del cantiere.

Non è l’unico incidente nel Catanese. Stanotte, intorno alle 2,30, sulla strada statale 121 all’altezza dello svincolo per Paternò in direzione Adrano, il conducente di un fuoristrada, per cause da accertare, ha impattato violentemente contro il guardrail che separa la statale dallo svincolo, ribaltandosi su di un fianco.

L’impatto è stato violento. La ruota anteriore destra del mezzo si è completamente staccata. Il conducente della macchina è rimasto illeso. Ad intervenire per i rilievi e la gestione del traffico, i carabinieri di Paternò.

E sempre nel Catanese, a Santa Maria di Licodia, un incidente frontale nella serata di ieri in via Aldo Moro incrocio con via Cavaliere Bosco. Ferita una donna che si trovava a bordo di uno dei due veicoli coinvolti. Sono intervenuti i carabinieri.