Un ragazzo del Ghana e una ragazza della Guinea sono stati aggrediti, in via dell’Usignolo, a Palermo, da alcuni ragazzini mentre andavano in bici a scuola a ritirare i loro diplomi.

Un gruppo di adolescenti li ha spintonati e insultati.

I due hanno raccontato l’episodio ai carabinieri che hanno aperto un’indagine. Non è chiaro se l’aggressione sia stata determinata da motivi razziali.