Storia a lieto fine dopo ore d'attesa della famiglia

La madre lo aveva rimproverato e gli aveva tolto il cellulare dopo una discussione. Una lite come tante. Un ragazzino di 11 ha quindi deciso, dopo aver aspettato il momento propizio in cui la madre si trovava in bagno, di andarsene di casa attorno alle 20 di ieri sera. È così sparito nel nulla fino a quando non è stato ritrovato dai carabinieri poco dopo la mezzanotte.

Sono state ore di apprensione quelle vissute ieri dalla famiglia di un ragazzino che si è allontanato da casa, vicino a piazzale John Lennon (ex piazzale Giotto), facendo perdere le proprie tracce fino a notte. Ma per fortuna c’è stato il lieto fine.

I genitori hanno dato l’allarme

A lanciare l’allarme sono stati i genitori che hanno chiamato il 112 per spiegare l’accaduto e chiedere aiuto ai carabinieri nelle ricerche dell’undicenne.

A queste ricerche hanno partecipato anche amici e conoscenti, preoccupati per quello che sarebbe potuto accadere al giovane a quell’ora. I militari hanno battuto palmo a palmo la zona chiedendo a commercianti e ristoratori se avessero visto un ragazzino che vagava da solo.

Il ritrovamento dopo la mezzanotte

Il tamtam ha dato i suoi frutti poco dopo la mezzanotte quando i carabinieri della stazione Uditore che avevano raccolto la denuncia, elaborando i pochi dati a disposizione e le informazioni raccolte lungo la strada, hanno esteso le ricerche e rintracciato l’undicenne che si aggirava da solo dalle parti del centro commerciale Forum di Brancaccio. La meta era stata raggiunta dal ragazzino attraverso l’autobus ed il tram.

Il ragazzino, che era da solo, avrebbe spiegato di essersi allontanato a causa del litigio con la madre di ieri pomeriggio e di essere uscito per raggiungere un familiare, che però stava partecipando alle ricerche insieme a tanti altri e non si trovava in casa. Alla notizia del ritrovamento i genitori si sono lasciati andare in un pianto liberatorio e hanno ringraziato i carabinieri per quanto fatto.