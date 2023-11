Era fuggito da casa con la sua mini moto, dopo un litigio con il padre, ed è arrivato da Paternò fino a Piazza Armerina, dove abitava un suo familiare che gli ha dato ospitalità. E’ stato ritrovato poco dopo le 12.30 il minore paternese di 13 anni di cui non si avevano notizie dalla mattinata di oggi.

La fuga

Il ragazzo era andato volontariamente via da casa, probabilmente durante la notte o al massimo alle prime luci del giorno, dopo aver avuto nella tarda serata di ieri un litigio col padre.

Il 13enne era andato via dalla propria abitazione a bordo di una mini-moto di coloro arancione sprovvisto di targa. La famiglia del tredicenne aveva da subito lanciato un appello a chiunque lo avesse incrociato per strada di avvisare le forze dell’ordine.

Alla ricerca del ragazzino hanno partecipato forze dell’ordine e volontari, nonché un elicottero dei carabinieri.

Ritrovato il giovane scomparso a Scicli

Un’altra storia finita per fortuna nel migliore dei modi è quella di Scicli, in ansia per la scomparsa di un ragazzo di 25 anni, Kevin Fidone. Secondo quanto ricostruito dalle parole dei familiari, pare che il giovane fosse partito per la Germania lo scorso 24 ottobre, per andare a lavorare come cameriere a Francofonte.

Quando però è arrivato in Germania, ha scoperto che non aveva più un lavoro e nemmeno un posto dove dormire. A quel punto, secondo il racconto, il ragazza ha comunque deciso di rimanere ospite in Germania, da un amico ad Offenbach.

L’ultima chiamata alla madre, con la quale viveva a Scicli, risale al 30 ottobre, poi più nulla. Già nel 2019 Kevin non aveva dato notizie alla famiglia per qualche giorno. Del caso del ragazzo ragusano se ne stava occupando anche la trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?” ma per fortuna il giovane è stato poi ritrovato, come annunciato dalla madre.