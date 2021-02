E' successo in via Autonomia Siciliana

Un ragazzino di 13 anni a Palermo si è ferito gravemente mentre cercava di scavalcare la recinzione del circolo Fly Tennis in via Autonomia Siciliana. E’ successo sabato scorso nel primo pomeriggio.

Il ragazzo si è provocato una ferita molto profonda alla gamba. Era insieme ad un gruppetto di amici che avevano deciso di utilizzare il circolo chiuso per giocare al pallone. Fortunatamente qualche residente ha segnalato alla sala operativa della polizia la presenza dei ragazzini tra i campi da gioco.

E’ scattato subito l’allarme e i primi ad arrivare sono stati gli agenti di polizia in servizio nella zona, quelli del commissariato Libertà e delle volanti dell’Upg. Gli agenti hanno trovato il ragazzino svenuto e che perdeva molto sangue. I poliziotti hanno bloccato la ferita riuscendo a fermare l’emorragia.

Nel frattempo sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato in codice rosso il ferito in al pronto soccorso di Villa Sofia. Qui è stato operato d’urgenza. E’ stato accertato che il ragazzo non ha avuto un choc emorragico grazie all’intervento degli poliziotti che sono riusciti a mettere subito in pratica le norme di soccorso salva vita fondamentali nei primissimi momenti subito dopo qualunque infortunio.