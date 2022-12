Indagini in corso

Tragedia a Cardillo. questo pomeriggio un ragazzo è stato investito ed ucciso da un treno. Sul posto la polizia ferroviaria, vigili del fuoco, personale del 118 e le autorità giudiziarie. Si attende il medico legale.

Addosso alla vittima non sarebbero stati trovati documenti. Sono in coso le indagini da parte della polizia ferroviaria per identificare il giovane. Da stabilire se si sia trattato di incidente o di un suicidio.

Traffico sospeso nel pomeriggio

Nel frattempo la circolazione sulla linea Palermo – Punta Raisi è stata sospesa. In transito solo i treni lenti (uno ogni ora) tra le stazioni Palermo Centrale e Palermo San Lorenzo. Nessun treno, invece, nella tratta San Lorenzo – Punta Raisi.

Il traffico è stato sospeso nei pressi di Palermo Cardillo dalle 17.10 per accertamenti dell’autorità giudiziaria. I treni Regionali hanno subito dei ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso.

Seguiranno aggiornamenti