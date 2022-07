a Palermo

Raid vandalico nella Leonardo Da Vinci De Amicis di via Serradifalco, a Palermo. Da tre notti ignoti, dopo aver rimosso i sensori del sistema di allarme, si introducono a scuola devastando i locali. Secondo le segnalazioni di alcuni abitanti del quartiere si tratterebbe di ragazzi ventenni. Lo rendono noto il segretario della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza, il segretario della Flc Cgil Sicilia con delega ai dirigenti scolastici, Katia Perna, il segretario della Flc di Palermo, Fabio Cirino.

L’ennesimo atto vandalico contro la scuola

“Esprimiamo la nostra solidarietà – dicono in una nota – alla dirigente Giovanna Genco e a tutta la comunità scolastica dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci De Amicis di via Serradifalco, Palermo, per il raid vandalico subito. Siamo disponibili e pronti a fare la nostra parte, anche concretamente”. “Si tratta purtroppo – aggiungono – dell’ennesimo atto di vandalismo che rappresenta un attacco all’istituzione scolastica. Infatti, da una prima ricognizione fatta non è stato rubato nulla. È evidente, quindi, il tentativo di colpire la scuola, che opera in un territorio che presenta situazioni e contesti difficili dal punto di vista sociale ed economico”.

Appello all’amministrazione comunale

“Facciamo appello al sindaco ed alla nuova amministrazione comunale e a tutte le istituzioni – concludono Rizza, Perna e Cirino – per fare quadrato e sistema affinché queste azioni vandaliche contro un bene comune e fondamentale come la scuola non avvengano più. Non bisogna mai smettere di diffondere nella cittadinanza il valore e l’importanza dell’istruzione, della formazione e della conoscenza, perché da esse passano il grado di civiltà ed il futuro del Paese”.