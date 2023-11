La scelta dei meloniani

Raoul Russo riconfermato nel ruolo di presidente provinciale del circolo di Palermo di Fratelli d’Italia. Il senatore della Repubblica ha avuto l’appoggio unanime del congresso, riunitosi nella giornata di domenica 26 novembre in un noto hotel del capoluogo siciliano. Un modo per riorganizzare i ranghi dirigenziali del partito, in vista delle prossime sfide politiche a cui sono attesi i meloniani. “Sono estremamente orgoglioso e soddisfatto per la riconferma alla guida del coordinamento provinciale di Palermo – ha dichiarato il parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia -. Ciò con il consenso unanime di tutta la classe dirigente e della comunità dei militanti, fatto che mi investe di ancora maggiore responsabilità”.

Gli obiettivi del coordinatore provinciale

Il senatore dedica poi un parentesi al rapporto fra il territorio e la dirigenza del partito. Focus, in particolare, rispetto ai grandi temi finiti nell’agenda politica di Fratelli d’Italia. “Mi impegnerò con la passione e l’attenzione con la quale ho sempre cercato di contraddistinguere il mio operato e con esso il mio mandato, affinché le istanze e le proposte del territorio, veicolate attraverso i circoli territoriali e gli amministratori locali, possano diventare azione politica e atti di governo. Parimenti – prosegue Russo – il mio impegno sarà volto a rendere il partito sempre più centrale nell’ambito della coalizione di centrodestra, oltre che essere sempre sempre più radicato sul territorio, con una diffusione capillare della struttura”.

La riorganizzazione di Fratelli d’Italia a Palermo

In seno al congresso sono stati eletti anche i 13 membri del direttivo provinciale, composto da Brigida Alaimo, Vanessa Costantino, Maira D’Ai, Licia Fullone, Giuseppe Giandalone, Andrea Occorso, Michele Panzarella, Salvatore Pirozzo, Maria Alessandra Pizzitola, Walter Rà, Giuseppe Rizzo, Valeria Sapienza e Giuseppe Scialabba. Designati inoltre i membri della commissione provinciale di garanzia e disciplina, composta da Domenico Civiletto, Giuseppe Di Salvo, Damiano Gallina, Arturo Impastato e Luca Tantino. Nei prossimi giorni verrà riunito il direttivo provinciale, dove saranno istituiti i dipartimenti tematici e nominati i relativi responsabili.