La Rap ha pubblicato gli esiti della prova scritta del concorso relativo all’assunzione di 306 operatori ecologici. Le graduatorie, pubblicate sul sito dell’azienda, sono state redatte sulla base di due elementi. Il primo riguarda il punteggio ottenuto grazie ai titoli presentati durante il bando di concorso dai 3500 ammessi alla prova scritta. Il secondo invece è il superamento del test che i candidati hanno sostenuto il 29 aprile presso l’hotel Saracen di Isola delle Femmine. Secondo quanto previsto dal bando, la prova scritta aveva soltanto un ruolo confermativo della domanda. Passarla significava mantenere la propria posizione in graduatoria ottenuta grazie ai titoli presentati. Non passarla o non presentarsi al test significava uscire di scena. Sono circa 1500 i partecipanti che hanno superato l’esame. Di questi, 1300 appartengono alla categoria dei “non riservatari”. La restante quota fa parte invece delle categorie protette previste all’interno del bando. Da tali elenchi verranno selezionati i 306 vincitori finali.

Primi 106 vincitori assunti subito, per gli altri 200 servirà scorrimento della graduatoria

Gli elenchi sono stati pubblicati oggi sul sito ufficiale di Rap. L’azienda comunica che “prima possibile i vincitori saranno chiamati a presentare i documenti che saranno al vaglio degli uffici in modo che il CDA potrà apporre la graduatoria dei primi 106 vincitori”. Gli ammessi alle graduatorie risultano elencati in base al punteggio ottenuto in sede di presentazione della domanda. Da questi elenchi saranno chiamati i vincitori del concorso. In una prima fase, Rap inserirà fra i propri ranghi i primi 106 vincitori. Gli altri 200 selezionati dovranno invece attendere la chiamata che arriverà per scorrimento della graduatoria. Fase che richiede lo sblocco delle risorse necessarie alle assunzioni. Alcuni di questi, circa una quindicina, arriveranno dalle liste riservate previste dal concorso e suddivise in tre elenchi distinti.

Le assunzioni alla Rap saranno a tempo determinato

Anche per i neo-operatori ecologici, così come sta avvenendo per i vincitori del concorso relativo all’assunzione dei 46 autisti, il contratto sarà in una prima frase a tempo determinato. Poi si procederà alla stabilizzazione definitiva quando saranno espletate tutte le fasi necessarie. Fra queste rientrano il buon andamento del piano di risanamento e la redazione di alcuni documenti chiave per il futuro della Rap, come ad esempio il prossimo piano industriale.

