La nota di Rap: "Costretti ad interventi nonostante il CCR"

Non basta un centro comunale di raccolta a risolvere l’annoso problema dell’abbandono di rifiuti a Borgo Vecchio, quartiere popolare e cuore pulsante dell’ottava circoscrizione di Palermo. L’area è ormai da tempo immemore oggetto di abbandoni di spazzatura, in particolare di rifiuti ingombranti, che costringono l’azienda Rap e, a volte gli stessi cittadini, ad interventi di pulizia straordinaria.

Borgo Vecchio terra di abbandoni di rifiuti

Al netto dell’avvio del programma di raccolta differenziata porta a porta, che comunque ha dimostrato più di qualche limite, il quartiere rimane terra di conquista di incivili che lasciano sui marciapiedi di tutto. Ciò in particolare nelle ore notturne, quando le strade sono vuote. Ingombranti, spazzatura di ogni genere e rifiuti speciali: nelle discariche a cielo aperto a Borgo Vecchio si può davvero trovare di tutto.

Una situazione che va avanti da mesi e sulla quale la Rap ha effettuato un ulteriore intervento di pulizia straordinaria. “Il personale dell’azienda é intervenuta nella giornata di domenica 9 ottobre per eliminare i rifiuti presenti sia in via Archimede che in piazza della pace. Nonostante i siti facciano parte del programma di raccolta differenziata porta a porta; e nonostante sia presente anche un CCR, i cittadini continuano ad abbandonare rifiuti di ogni tipo“, lamentano gli uffici della partecipata di piazzetta Cairoli.

Nel weekend pulizia da parte della cittadinanza

Un’area, quella di Borgo Vecchio, nella quale i cittadini sono scesi in campo in prima persona per ripulire le strade del quartiere. I ragazzi e le ragazze del Centro sociale Anomalia, si sono armati di badili, secchi e sacchi, e hanno riqualificato proprio la zona di piazzetta della Pace e via Archimede. Un’area che, da mesi, è diventata meta fissa di abbandoni di rifiuti, in particolare di ingombranti, e di liquami.

“Nonostante le moltissime richieste rivolte alle istituzioni e alla Rap – hanno dichiarato gli attivisti in una nota -, nessun intervento comunale ha cercato di ripristinare una qualche normalità. La zona è inoltre interessata da anni da continui allagamenti degli scantinati e delle strade a causa di lavori di pertinenza comunale mal effettuati. Questi sversamenti rendono la situazione igienico-sanitaria drammatica. La precedente giunta aveva assunto l’impegno di risolvere il problema attraverso la realizzazione d’interventi strutturali e collegamenti fognari. Ma nulla è stato effettivamente consegnato”.