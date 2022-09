Risultati altalenanti nella prima settimana di attività

Nuova tappa del piano di pulizia straordinaria intrapreso dal Comune di Palermo. Il programma di ripristino del decoro cittadino, partito il 12 settembre scorso, si sposterà nei quartieri Arenella e Vergine Maria. Attività necessarie ad eliminare rifiuti ed erbacce accumulati nel tempo. Fatto riuscito in parte nell’area di Partanna-Mondello dove, a poche ore di distanza dalla fine delle operazioni di pulizia, alcuni incivili hanno gettato ulteriori rifiuti in strada. Intanto, il Comune di Palermo e Rap hanno inaugurato il nuovo centro di raccolta di via Ernesto Basile.

Lagalla: “Piano di pulizia non è soluzione a tutti i problemi”

Ad annunciare la nuova tappa del piano di pulizia straordinario del Comune è il sindaco Roberto Lagalla, sottolineando che lo stesso “non è la soluzione a tutti i problemi di decoro della città, ma non ci stanchiamo di fare vedere ai cittadini come si presenterebbero i quartieri se ogni giorno tutti insieme collaborassimo nel mantenere pulito”. Le operazioni di pulizia continueranno poi a Tommaso Natale e Sferracavallo prima e Pallavicino poi. Tappa che completerà l’itinerario previsto in VII Circoscrizione.

Parole, quelle del sindaco, che suonano come risposta alle immagini pubblicate sui social relative proprio all’area di Partanna-Mondello. Sette giorni di attività di pulizia che hanno coinvolto oltre 100 operai di Rap e Reset non sono bastate. Le strade dei suddetti quartieri sono tornate sporche dopo poche ore, segno che la vera lotta agli incivili passa dal controllo del territorio.

Piano di pulizia del Comune: operazione in chiaroscuro

Una settimana di interventi che non sembrano aver cambiato di molto il volto delle aree coinvolte in VII Circoscrizione. Nel giro di poche ore infatti, i marciapiedi e le aree verdi sono tornate a popolarsi di spazzatura. Come nel caso di viale dell’Olimpo, arteria di collegamento fra l’area di Mondello e piazza Bolivar, punto d’avvio del piano di pulizia straordinario del Comune.

Cumuli di rifiuti infatti si creano già dopo poche ore dal passaggio degli operatori addetti alla bonifica. Sono bastate 48 ore per ritrovare i sacchi neri d’immondizia e gli scatoloni abbandonati sui marciapiedi in piazza a Mondello. Nell’isola pedonale della borgata marinara la Rap è passata per la pulizia straordinaria al quinto giorno, ovvero venerdì scorso. Ieri all’alba i rifiuti sono stati raccolti come da programma normale. Eppure alle 12 c’era già chi aveva abbandonato immondizia per strada. Poi c’è la guerra sui rifiuti ingombranti. Nella prima settimana di pulizia straordinaria ne sono stati raccolte oltre dieci tonnellate dalla dozzina di addetti al recupero.

Inaugurato il CCR in via Ernesto Basile

Intanto, questa mattina, è stato inaugurato il centro comunale di raccolta di via Ernesto Basile, a Palermo. La prima struttura di questo genere in IV Circoscrizione, che servirà una platea prevista di circa 115.000 abitanti. Presenti, oltre al sindaco Roberto Lagalla, l’amministratore unico di Rap Girolamo Caruso e i presidenti delle commissioni consiliari. La struttura, nata in un’area destinata a parcheggio posta fra il capolinea degli autobus e l’Università di Palermo, ha un’estensione di 1900 metri quadrati. L’obiettivo del centro sarà quello di fungere da supporto al sistema di raccolta differenziata, ancora non attiva nell’area in questione. Nonchè al ritiro di rifiuti ingombranti, una vera croce per il capoluogo siciliano, vista la continua formazione di discariche sui marciapiedi della città. La struttura sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13, con orario continuato il mercoledì fino alle 17.