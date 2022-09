Inaugurazione mercoledì 21 settembre

Terminati i lavori al centro di raccolta rifiuti di via Ernesto Basile, a Palermo. Gli operatori dell’Enel hanno concluso gli scavi per collegare i vari sottoservizi necessari alle attività della struttura. Il plesso potrà così aprire, con la cerimonia di inaugurazione fissata per mercoledì 21 settembre alle ore 9.30.

Il centro di raccolta rifiuti di via Basile

Il centro comunale di raccolta rifiuti di via Ernesto Basile rappresenta la prima struttura di questo tipo non solo in IV Circoscrizione ma, in generale, nella zona Nord della città. La struttura, nata in un’area destinata a parcheggio posta fra il capolinea degli autobus e l’Università di Palermo, ha un’estensione di 1900 metri quadrati. L’obiettivo del centro sarà quello di fungere da supporto al sistema di raccolta differenziata, ancora non attiva nell’area in questione. Nonchè al ritiro di rifiuti ingombranti, una vera croce per il capoluogo siciliano, vista la continua formazione di discariche sui marciapiedi della città. La struttura servirà una platea potenziale di circa 115.000 abitanti e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13, con orario continuato il mercoledì fino alle 17.

I lavori

Gli interventi sull’area di via Ernesto Basile sono iniziato all’inizio di marzo. I lavori si sarebbero dovuti concludere nel giro di un mese e mezzo. Poi però è arrivato l’imprevisto burocratico, ovvero la scadenza dell’ordinanza sindacale che autorizzava le opere. Il cantiere è rimasto così manco di pochi pezzi per riaprire. Una situazione che si è sbloccata nella prima settimana di settembre, con la reiterazione del documento da parte del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore Andrea Mineo. Adesso si attende soltanto il taglio del nastro. Il centro di raccolta rifiuti di via Basile diventerà così la settima struttura di questo tipo in città, dopo quelle edificate in via Oreto, via Rosario Nicoletti (Tommaso Natale), via Archimede (Borgovecchio), piazzale Giotto, via Minutilla (zona via Ugo La Malfa) e viale dei Picciotti, in II Circoscrizione .