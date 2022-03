Caruso (Rap) sulle critiche al CCR: "Qualcuno cerca pubblicità"

Il nuovo centro comunale di raccolta rifiuti di piazzale Giotto, a Palermo, ha aperto i battenti. L’inaugurazione si è tenuta questa mattina alle ore 9.30, alla presenza delle principali autorità cittadine. Con riguardo all’ottava circoscrizione, il CCR si affiancherà alla struttura già esistente in via Archimede, nel quartiere di Borgovecchio. Il sito ha un’estensione di quasi tremila metri quadri e sarà aperto dal lunedì al sabato dalla ore 7 alle 17. Al suo interno è prevista l’implementazione di una macchina mangia plastica. Un luogo che prima era teatro di abbandoni di spazzatura e di ingombranti, ma sul quale vi sono state diverse polemiche.

Caruso: “La Rap c’è, presto apertura di due nuovi centri”

Ad affiancare l’amministratore unico di Rap Girolamo Caruso, il vicesindaco Fabio Giambrone, il presidente della III Commissione Paolo Caracausi, i consiglieri comunali Antonino Randazzo, Dario Chinnici ed Ottavio Zacco, nonchè il presidente dell’ottava circoscrizione Marco Frasca Polara.

Ed è proprio Girolamo Caruso a presentare l’apertura del centro comunale di raccolta di piazzale Giotto . “E’ evidente che la Rap c’è. Basta dire che, in due mesi, abbiamo superato tante difficoltà. Ci tenevamo a consegnare in questa parte della città un centro di raccolta come questo, assolutamente all’avanguardia. Oggi inauguriamo questo, fra un mese e mezzo apriremo quello di via Basile. E, se ce la facciamo entro la fine di questa sindacatura, ne apriremo un terzo. All’interno porteremo tutto quello che compete alla raccolta differenziata e agli ingombranti. Abbiamo tutta la parte che è dedicata all’area elettronica. Poi ci saranno zone destinate a plastica, vetro, carta-cartone, legno, ecc. Questa è una risposta a chi ha criticato il centro comunale di raccolta”.

Caruso sulle critiche al CCR: “Qualcuno cerca pubblicità”

Polemiche che si sono generate in merito alle critiche mosse dal consigliere comunale di Forza Italia Andrea Mineo, al quale Girolamo Caruso non risparmia attacchi. “Mineo? Non so chi sia, non ho il piacere di conoscerlo. Capisco che questo è un momento in cui qualcuno cerca pubblicità. Dire che è un mese che qui ci sono dei cattivi odori, non è esattamente la verità. Questo centro doveva ancora entrare in esercizio. E’ chiaro che parte della raccolta organico la porteremo qui. Ma nel compattatore e nei cassonetti l’umido è sottovuoto. E comunque, entro quaratotto ore, l’umido verrà portato via verso i siti di compostaggio.

Giambrone sui CCR: “Necessari per fermare abbandoni di ingombranti”

Polemiche che glissa anche il vicesindaco Fabio Giambrone, che si focalizza invece sulla necessità di aprire più centri di raccolta possibili. “Credo che sia un passo importantissimo. Un’altra postazione che si unisce a quelle presenti in città e che certamente contribuirà a fornire una serie di servizi ai cittadini. Speriamo che i palermitani sappiano utilizzarla. E che si possa mettere un punto ai tanti conferimenti da parte di incivili in questa città che, oggettivamente, sono imbarazzanti“.

Un impegno, quello dell’Amministrazione, che si estenderà ad altre realtà sul territorio. “Quello di piazzale Giotto fa parte di una serie di interventi che Rap sta già facendo. In tal senso, voglio esprimere apprezzamento verso l’amministratore unico di Rap. Si sta facendo un grande lavoro, in sintonia con l’Amministrazione Comunale. Questo è un passo in più che vogliamo inaugurare con la città”.