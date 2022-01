Una raccolta punti che premia chi ricicla

La prima macchina mangia plastica è stata installata al centro comunale di Viale dei Picciotti a Palermo. Si tratta di un ecocompattatore per la raccolta delle bottiglie in pet.

Recupero e riciclo

Lo scopo è quello di attivare la raccolta selettiva dei contenitori e delle bottiglie per uso alimentare, nell’ambito dell’attività di recupero e riciclo degli imballaggi in plastica. È prevista l’installazione negli altri centri di raccolta del capoluogo siciliano.

Le quantità di bottiglie raccolte attraverso l’ecocompattatore Coripet daranno la possibilità ai palermitani di raccogliere punti che possono essere utilizzati per avere sconti nell’acquisti di libri, mascherine, noleggio monopattini, o prenotazioni negli agriturismi.

L’elenco delle società convenzionare sta crescendo con la diffusione delle nuove macchine che tra non molto si troveranno in tutti i centri raccolta a Palermo. Le quantità di bottiglie raccolte attraverso l’ecocompattatore Coripet concorrono non solo al raggiungimento degli attuali obiettivi di raccolta del Comune, ma vanno nella direzione disegnata dalla normativa Sup, che è entrata in vigore lo scorso 14 gennaio, che pone al 2025 un altro sfidante obiettivo: raccogliere il 77% di bottiglie Pet.

Di Molfetta “Innescare economia circolare”

“Basterà scaricare l’app gratuita Coripet sia per Iphone che per Android – spiega Massimo Di Molfetta rappresentante Coripet – inserire il codice a barre nella macchina inserire le bottiglie di plastica e la macchina carica i punti sull’App. Un’operazione molto semplice. Lo scopo finale è quello di utilizzare queste macchine per poterle trasformare in altre bottiglie inneschiamo così un’economia circolare. Queste macchine sono concesse a titolo gratuito al Comune di Palermo e alla Rap e qualsiasi Comune può richiedere queste macchine basta andare sul sito scaricare il modulo e chiedere l’installazione della macchina”.

170 Comuni ricicloni in Sicilia

A fine dicembre del 2021 è stato presentato il Dossier Comuni Ricicloni Sicilia, una pubblicazione che racconta un’Isola che sta, finalmente, cambiando nella gestione virtuosa dei rifiuti. “Sono 170 i comuni ricicloni in Sicilia che nel 2020 hanno raggiunto e superato il 65% di raccolta differenziata e 33 i Comuni rifiuti free, quelli con una produzione di rifiuti indifferenziati minore di 75Kg /abitante. È un risultato importante – dichiara Tommaso Castronovo, responsabile Rifiuti ed economia circolare Legambiente Sicilia – perché riguarda il 43% dei comuni siciliani (circa un milione e mezzo di cittadini)”.