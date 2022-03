Inaugurazione venerdì 11 marzo

Si sono conclusi i lavori sull’area del centro di raccolta rifiuti di piazzale Giotto, a Palermo. La struttura aprirà i battenti venerdì 11 marzo alle 9.30. A coordinare i lavori gli operatori della Rap. Il sito ha un’estensione di quasi tremila metri quadri e sarà aperto dal lunedì al sabato dalla ore 7 alle 17. Al suo interno è prevista l’implementazione di una macchina mangia plastica. Un luogo che prima era teatro di abbandoni di spazzatura e di ingombranti, sul quale vi sono state diverse polemiche mosse dai residenti della zona. Quello nei pressi di viale Regione Siciliana fa parte di un intervento complessivo da 120.000 euro. Un piano che riguarderà altri quattro futuri centri di raccolta in città.

Caruso (Rap): “Momento di incontro virtuoso fra azienda e cittadini”

I lavori sono partiti il 5 gennaio e sono durati circa due mesi. Interventi che hanno riguardato l’organizzazione degli spazi, la creazione degli impianti elettrici e del sistema fognario, nonchè la posa di centocinquanta metri di marciapiede, in precedenza vandalizzato ed oggetto di furti da parte degli incivili. “Il centro di raccolta sarà al servizio del cittadino ed a supporto del sistema di raccolta stradale “porta a porta”, ha affermato in una lettera ufficiale l’amministratore unico di Rap Girolamo Caruso. La struttura coadiuverà “il servizio di ritiro ingombranti e RAEE. Rappresenta un momento di incontro virtuoso tra il cittadino, che partecipa attivamente nel fare la raccolta differenziata, e la Rap, che effettua il servizio”.

Randazzo (M5S): “Esortazione ad aprire nuovi centri”

Positività condivisa dal consigliere comunale del M5S Antonino Randazzo, che auspica una maggiore diffusione delle strutture sul territorio cittadino. “Questa iniziativa amplia un servizio utile alla nostra comunità, ma nello stesso tempo è un’esortazione ad attivare gli stessi servizi anche in altri quartieri come Borgo Nuovo, Zen, Zisa, Acquasanta-Arenella, Calatafimi e nelle zone di via Ernesto Basile e Montepellegrino. Torno poi a sollecitare l’amministrazione comunale affinché attivi un sistema di riduzione della Tari e l’introduzione di incentivi per tutti quei cittadini virtuosi che conferiscono i rifiuti presso questi Ccr come prevedono i regolamenti comunali”.