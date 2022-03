Mineo e Romano “No a discarica a cielo aperto, area è stazione per bus”

Andrea Mineo, consigliere comunale e segretario cittadino di Forza Italia e Lorenzo Romano, consigliere azzurro dell’ottava circoscrizione, dicono no al nuovo centro comunale di raccolta, a piazza Lennon, già piazzale Giotto, che potrebbe diventare una discarica a cielo aperto. Centro di raccolta della Rap che sarà operativo dall’11 marzo, ossia da venerdì.

Lanciata petizione cittadina

Per questo motivo, Forza Italia ha lanciato una petizione cittadina nell’interesse dei residenti ormai in rivolta, per chiedere all’amministrazione comunale di utilizzare l’area solo per i parcheggi.

“È un parcheggio d’auto e stazione dei bus”

“Da circa un mese, con un’ordinanza sindacale, quest’area è stata adibita, in parte, ad isola ecologica, da cui promanano odori nauseabondi nel circondario – attaccano i due esponenti azzurri –. La destinazione d’uso del piazzale, invece, è solo quella di parcheggio d’auto e stazione bus”.

Ed aggiungono

“Fiere e manifestazioni circensi arrecano gravi disagi ai residenti, disturbano la quiete pubblica e causano rischi per la salute, per le carenze igieniche. Questa amministrazione vacilla su tutti i fronti, come dimostrano le scelte senza criterio che vengono effettuate”, concludono Mineo e Romano.

L’11 marzo Rap apre centro raccolta rifiuti a piazza Lennon

Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori sull’area del centro di raccolta rifiuti di piazzale Giotto, a Palermo. La struttura aprirà i battenti venerdì 11 marzo alle 9.30. A coordinare i lavori gli operatori della Rap. Il sito ha un’estensione di quasi tremila metri quadri e sarà aperto dal lunedì al sabato dalla ore 7 alle 17.

Al suo interno è prevista l’implementazione di una macchina mangia plastica. Un luogo che prima era teatro di abbandoni di spazzatura e di ingombranti, sul quale vi sono state diverse polemiche mosse dai residenti della zona. Quello nei pressi di viale Regione Siciliana fa parte di un intervento complessivo da 120.000 euro. Un piano che riguarderà altri quattro futuri centri di raccolta in città.