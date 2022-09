Il provvedimento dell'assessore Andrea Mineo

Sono ripartiti i lavori per completare il centro di raccolta rifiuti di via Ernesto Basile, a Palermo. I lavori erano iniziati il 10 marzo, con la delimitazione dell’area di cantiere e la creazione di una prima stradella interna. Poi l’interruzione, derivata dalla scadenza dell’ordinanza sindacale che autorizzava gli interventi. Oggi arriva il rinnovo dell’atto, sottoscritto dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore Andrea Mineo.

Primo centro di raccolta in IV Circoscrizione

La struttura rappresenterà il primo centro di raccolta edificato in IV Circoscrizione, servendo un’utenza di quasi 115.000 abitanti. Ciò in un’area che, nel recente passato, è stato oggetto di continui abbandoni di rifiuti, in particolare ingombranti. Al momento, sull’impianto sono in corso gli interventi di completamento del sistema elettrico. Una volta ultimati, si potrà dare il via libera definitivo alla struttura.

“Ho firmato l’ordinanza per concludere i lavori al centro comunale di raccolta di via Ernesto Basile – ha commentato l’assessore Andrea Mineo -. Ho effettuato una serie di interlocuzioni con il Governo regionale per chiarire alcuni punti. Adesso gli interventi potranno avviarsi verso la fine. Penso che saremo in grado di aprire il CCR entro pochi giorni“.

Soddisfazione dal territorio

Una riapertura attesa dall’intera comunità della IV Circoscrizione. In particolare dal consigliere di quartiere Mirko Dentici, che ha seguito la vicenda fin dalle prime fasi. “Finalmente, dopo due mesi, l’ordinanza ha avuto il via libera. Quest’area potrà prendere vita. I cittadini potranno così usufruire di una tipologia di struttura ad oggi mancante in IV Circoscrizione. Potranno conferire i rifiuti, evitando che gli stessi si depositino in strada”.

L’esponente pentastellato ha poi evidenziato le ricadute positive sul territorio. “Ci sono gli operai che stanno ultimando gli interventi. E’ il primo impianto di questo tipo qui. Nel progetto sono previsti altri 11 centri di raccolta in tutta la città. La speranza è che questa nuova Amministrazione possa avere la giusta sensibilità per capire che questi luoghi sono fondamentali per la gstione della raccolta dei rifiuti in città.

L’11 marzo inaugurato CCR di piazzale Giotto

Un’opera, quella di via Basile, che si muove nell’ottica di espandere la diffusione della raccolta differenziata in città. L’11 marzo, è stato inaugurato il nuovo centro comunale di raccolta rifiuti di piazzale Giotto, in VIII Circoscrizione. Il CCR si è affiancato alla struttura già esistente in via Archimede, nel quartiere di Borgovecchio. Il sito ha un’estensione di quasi tremila metri quadri e sarà aperto dal lunedì al sabato dalla ore 7 alle 17. Al suo interno è prevista l’implementazione di una macchina mangia plastica.