Sarà il primo della IV Circoscrizione

Sono iniziati i lavori sul sito in cui sorgerà il futuro centro di raccolta rifiuti di via Basile, a Palermo. I lavori sono partiti il 10 marzo, con la delimitazione dell’area di cantiere e la creazione di una prima stradella interna. La struttura rappresenterà il primo CCR della IV Circoscrizione, servendo un’utenza di quasi 115.000 abitanti. Ciò in un’area che, nel recente passato, è stato oggetto di continui abbandoni di rifiuti, in particolare ingombranti.

“CCR Basile primo centro in IV Circoscrizione”

A presentare lo stato del cantiere è il consigliere della IV Circoscrizione del M5S Mirko Dentici che, nel 2018, aveva chiesto la creazione di questo centro. “I lavori sono iniziati il 10 marzo e dovrebbero concludersi a fine aprile. Sto pressando i dirigenti Rap per realizzare questo CCR. Sarà il primo della IV Circoscrizione. Circa un mese fa, si è tornato a parlare del centro comunale di raccolta rifiuti che dovrebbe sorgere in piazzale Libero Grassi. Speriamo che anche quella struttura possa nascere il prima possibile. Parliamo di un territorio che serve un’utenza di 115.000 abitanti. Quindi abbiamo bisogno di più centri di questo tipo”.

“Centro di raccolta unica soluzione per combattere abbandoni”

Secondo il consigliere di quartiere, sono l’unica risposta possibile al fenomeno degli abbandoni di rifiuti. Problema che ha interessato in maniera incisiva il territorio della IV Circoscrizione, in particolare l’area del quartiere Villaggio Santa Rosalia. “Il 10 gennaio 2018 ho preso in Consiglio di Circoscrizione una mozione per costruire di un centro di raccolta rifiuti. Ciò per frenare l’abbandono dei rifiuti. Un fenomeno che coinvolge tutta la città, con ingombranti e spazzatura che viene gettata ad ogni angolo della strada. Giornalmente mando istanze alla Rap e all’Ufficio Igiene ed Ambiente. Questo perchè, molto spesso, ci sono anche rifiuti speciali“.

L’11 marzo inaugurato CCR di piazzale Giotto

Qualche giorno fa, esattamente l’11 marzo, è stato inaugurato il nuovo centro comunale di raccolta rifiuti di piazzale Giotto, in VIII Circoscrizione. Il CCR si è affiancato alla struttura già esistente in via Archimede, nel quartiere di Borgovecchio. Il sito ha un’estensione di quasi tremila metri quadri e sarà aperto dal lunedì al sabato dalla ore 7 alle 17. Al suo interno è prevista l’implementazione di una macchina mangia plastica. “Oggi inauguriamo questo centro – dichiarò l’amministratore unico di Rap Girolamo Caruso -. Fra un mese e mezzo apriremo quello di via Basile. E, se ce la facciamo entro la fine di questa sindacatura, ne apriremo un terzo. All’interno porteremo tutto quello che compete alla raccolta differenziata e agli ingombranti”.