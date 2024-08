L'incontro in prefettura



“I sindacati con grande senso di responsabilità hanno accettato di fare i doppi turni. Voglio ringraziare i dipendenti per lo sforzo che stanno dando in questi giorni e accetteranno questa fatica. Turni di lavoro che sono indispensabili. Basta dire che in un giorno abbiamo accumulato più di due mila tonnellate di rifiuti che si aggiungono a quelli ancora da raccogliere. Speriamo adesso in una settimana di riportare la situazione alla quasi normalità. La normalità sarà solo possibile nei prossimi mesi”.

E’ quanto ha detto Giuseppe Todaro presidente della Rap di Palermo, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo dopo l’incontro in prefettura con il rappresentante del governo Massimo Mariani.

“Abbiamo messo in campo altre ditte private, circa sette che daranno un sostegno alla raccolta sia con le pale che con gli auto compattatori per ripulire la città. Ieri abbiamo preso degli impegni precisi con il sindaco e con i sindacati sugli interventi necessari per risanare l’azienda, con ricapitalizzazione e nuove assunzioni – ha aggiunto Todaro – I conti in questo primo semestre nonostante quanto si sia verificato in questi mesi sono in ordine e oggi abbiamo assunto i primi 50 lavoratori che entreranno in servizio il 10 agosto”.