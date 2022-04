Poco prima sempre due rapinatori sono entrati in azione in via Diaz.

La polizia di Stato indaga su una tentata rapina e una rapina compiuta ieri sera nella zona di Brancaccio. A pochi minuti di distanza due uomini a bordo di un grosso scooter sono entrati in una farmacia in via Armando Diaz.

Hanno minacciato i dipendenti e si sono diretti alle casse. Non appena hanno visto che erano quelle blindate che tanti negozi cominciano ad installare con sistemi antirapina sono fuggiti via.

Poco dopo altri due soggetti sempre con il volto coperto e a bordo di un grosso scooter hanno preso di mira una seconda farmacia non distante dalla via Diaz in via Sacco e Vanzetti. Hanno minacciato i dipendenti e portato via l’incasso: circa mille e 500 euro. Sui due episodi indagano gli agenti del commissariato Brancaccio.

I colpi ai supermercati

Buona la terza. Per due volte i banditi armati di pistola hanno fatto irruzione in due supermercati e per due volte sono stati cacciati anche in malo modo dai dipendenti. Solo alla terza il colpo è andato a segno.

Succede a Palermo dove i cassieri del supermercato Paghi Poco in via Messina Marine, del Conad City in via Andrea Cesalpino hanno aggredito i rapinatori facendoli fuggire. In un caso il rapinatore ha ricevuto un pugno in faccia. Dopo le prime due scorribande andate a vuoto al terzo tentativo sono riusciti a rapinare un altro supermercato al Villaggio Santa Rosalia.

Il colpo è stato messo a segno al supermercato Paghi Poco di via Volontari italiani del sangue. Secondo una prima ricostruzione uno dei due è entrato nell’attività, si è diretto verso le casse, ha minacciato un dipendente e si è fatto consegnare circa 800 euro in contanti. Poi la fuga insieme al complice a bordo di uno scooter.

Gli investigatori hanno ascoltato il racconto dei testimoni e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. La polizia indaga sugli altri due tentativi di rapina, registrati quel giorno, andati in fumo per la reazione degli impiegati. Dagli identikit forniti dalle vittime sembrerebbe che i rapinatori entrati in azione siano sempre gli stessi.