Bloccato dagli agenti delle volanti

Ancora un minorenne arrestato per rapina a Palermo. Ieri in tre sono entrati al Conad di via Rinaldo D’Aquino a Palermo. Armati di pistola si erano diretti alle casse e si erano fatti consegnare i soldi.

Poi erano fuggiti. Scattate le ricerche delle volanti, gli agenti lo hanno visto fuggire nella zona della Zisa.

Nei pressi dell’arco in vicolo Zisa il ragazzo di 17 anni ha cercato di nascondersi sotto una macchina. Il suo tentativo di nascondersi non è sfuggito agli agenti che lo hanno preso e portato in questura.

Il giovane diciassettenne nascondeva nella cintola una pistola scacciacani priva del tappo rosso e con caricatore senza cartucce; nelle tasche aveva circa 140 euro.

Il giovane è stato arrestato.

Nelle ultime settimane le rapine commesse dai minorenni sono aumentate. Ragazzi dai 14 ai 17 anni che in branco si muovo a Palermo e rapinano passanti, esercizi commerciali.