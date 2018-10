Sono entrati in azione questo pomeriggio a Palermo in Via Don Orione. In due uno fuori a bordo di uno scooter da palo, un secondo che è entrato al Conad di via Don Orione per minacciare le cassiere e portare via i soldi in cassa.

La rapina è stata messa a segno in poco tempo. I due sono arrivati attorno alle 18 davanti al supermercato. Il tempo di parcheggiare il mezzo e uno dei due era già dentro.

Si è diretto verso le casse e minacciato i dipendenti portando quanto si trovava nei cassetti.

Poi i due sono fuggiti verso via Landolina a bordo dello scooter. Una volta fuggiti i dipendenti hanno chiamato la polizia.

Gli agenti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.