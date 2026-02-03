Un uomo armato di cacciavite ha rapinato ieri pomeriggio il supermercato Conad di via Torretta, a Carini. Il malvivente è entrato nel punto vendita intorno alle 16:00, muovendosi tra i clienti presenti in quel momento. Una volta raggiunta la zona delle casse, ha minacciato il dipendente in servizio per farsi consegnare il denaro contante contenuto nei cassetti.

Ottenuti i soldi, il rapinatore, che agiva con il volto coperto da un cappuccio, si è allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce. L’allarme è stato lanciato dal personale della struttura subito dopo la fuga dell’uomo. Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Carini per avviare le procedure di rito e raccogliere le prime testimonianze.

I militari hanno acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del supermercato per identificare l’autore del gesto e ricostruire il percorso seguito durante la fuga. Gli investigatori hanno inoltre ascoltato i lavoratori presenti per ottenere dettagli utili alla descrizione del soggetto. Il bottino sottratto è ancora in fase di quantificazione.