Indaga la polizia

Rapina ad un distributore di benzina a Palermo. Due uomini hanno assaltato ieri pomeriggio l’impianto Eni di via Messina Montagne che si trova a poche centinaia di metri dal mercato ortofrutticolo di Villabate. Il bottino ammonterebbe a circa 300 euro.

Erano le 18 circa quando, secondo quanto riferito alla polizia dall’impiegato minacciato dai malviventi, sono arrivate due persone a bordo di uno scooter honda sh.

Uno è rimasto in sella, l’altro si è diretto verso il dipendente.

L’impiegato non ha opposto resistenza e gli ha consegnato i contanti che aveva in tasca. Quindi i due rapinatori sono fuggiti a bordo dello scooter in direzione Villabate facendo perdere le proprie tracce. Poi la chiamata al 113 e l’intervento delle volanti.

Gli agenti hanno ascoltato l’impiegato che ha fornito una descrizione dei malviventi e del mezzo a due ruote utilizzato. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza di cui è dotato l’impianto e che potrebbero aver ripreso tutte le fasi dell’assalto.