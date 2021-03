Rapina al supermercato Conad zona Uditore, due giovani portano via mille euro

Ignazio Marchese di

12/03/2021

Ancora un colpo al supermercato Conad di via Ferdinando Di Giorgi a Palermo. Due rapinatori a volto coperto hanno fatto irruzione nel supermercato in zona Uditore e dopo aver minacciato uno dei cassieri si sono fatti consegnare i contanti. Circa mille euro. Sono arrivati gli agenti delle volanti di polizia, mentre altre pattuglie si sono lanciate all’inseguimento. Alcuni dipendenti del Conad hanno pure provato a inseguire i rapinatori, ma i due sono riusciti a fuggire e hanno fatto perdere le proprie tracce fuggendo in via Leonardo da Vinci. I poliziotti arrivati in via Di Giorgi, dopo aver ascoltato il racconto dei testimoni, hanno acquisito le immagini della videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del colpo.

Ancora un colpo al supermercato Conad di via Ferdinando Di Giorgi a Palermo. Due rapinatori a volto coperto hanno fatto irruzione nel supermercato in zona Uditore e dopo aver minacciato uno dei cassieri si sono fatti consegnare i contanti. Circa mille euro.

Sono arrivati gli agenti delle volanti di polizia, mentre altre pattuglie si sono lanciate all’inseguimento.

Alcuni dipendenti del Conad hanno pure provato a inseguire i rapinatori, ma i due sono riusciti a fuggire e hanno fatto perdere le proprie tracce fuggendo in via Leonardo da Vinci.

I poliziotti arrivati in via Di Giorgi, dopo aver ascoltato il racconto dei testimoni, hanno acquisito le immagini della videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del colpo.