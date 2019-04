Indaga la polizia

Rapina nel supermercato Decò in via Lo Verde a Palermo. Il colpo è stato messo a segno sabato scorso ad orario di chiusura.

Tre giovani sono entrati in azione e hanno portato via l’incasso. Sono arrivati a bordo di due motocicli. Sono entrati nell’esercizio commerciale e hanno minacciato i dipendenti. Sono riusciti a portate via l’incasso circa 2 mila euro.

I tre sono fuggiti. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.