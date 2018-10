Indagano i carabinieri

Sono entrati in tre prima dell’apertura e hanno picchiato i clienti per entrare in possesso dei soldi conservati in cassaforte.

In tre armati di pistola e con il volto coperto si sono diretti poco prima delle otto nella zona della casse. Poi hanno minacciato i dipendenti per arrivare alla stanza della cassaforte.

Qualcosa è andato storto. Il bottino è certamente inferiore rispetto alle attese, appena 1900 euro. I rapinatori forse avrebbero avuto un’altra soffiata.

Come se in cassa ci fossero molti più soldi.

Dopo il colpo i tre sono fuggiti via. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo.