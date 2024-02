Rapina al supermercato Todis in via Gaetano Mosca a Palermo. Tre uomini armati di taglierino hanno minacciato i dipendenti e i clienti e si sono fatti consegnare i soldi in cassa. P

oi sono fuggiti. Sulla rapina indagano gli agenti di polizia.

Sono stati sentiti i dipendenti e sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.