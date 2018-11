Bloccati dagli agenti delle volanti

La polizia di Stato ha arrestato i palermitani Emanuele Lanza, 19 anni, Herman Sirchia, 20 anni, e Salvatore Cristian Lopes, 22 anni, accusati di rapina aggravata in concorso.

I tre ieri sera sono stati bloccati in via Berrettaro a Palermo dopo un colpo messo a segno alla farmacia Calì inaugurata da due settimane. I giovani hanno minacciato i clienti e i titolari della farmacia armati di pistola. Hanno preso i soldi in cassa e sono fuggiti. Fuori dell’esercizio commerciale hanno trovato gli agenti di polizia.

I poliziotti li hanno bloccati e portati i questura. Da qui al Pagliarelli. Sono in corso indagini per stabilire se Lanza, Sirchia e Lopes sono i responsabili di altri colpi messi a segno in questi giorni a Palermo.