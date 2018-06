indaga la polizia

Come da copione due giovani sono entrati nell’agenzia dell’ufficio postale Boccadifalco a Palermo. L’ennesimo colpo per i dipendenti vittime degli assalti dei malviventi.

Due giovani con occhiali da sole e cappellino sono entrati si sono diretti alle casse e hanno portato via i soldi. Il bottino è da quantificare.

Secondo alcuni testimoni non appena sono usciti dall’agenzia si sono cambiate le magliette per cercare di non essere identificati.

Uno dei due aveva una vistosa fasciatura al braccio. I rapinatori sono fuggiti in direzione della conigliera.

Sono in corso le ricerche della polizia che sta cercando di visionare le immagini dei sistemi di videosorveglianza.