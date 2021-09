Rapina anziana che ha preso la pensione, arrestato un palermitano di 54 anni

Si presenta “Ma non affondo”, il libro del rugbista Aristide Barraud sulle stragi di Parigi

Tutto pronto per la presentazione del libro intitolato "Ma non affondo" firmato da Aristide Barraud ex rugbista francese che racconta le stragi terroristiche di Parigi del 2015. L’evento si terrà domani pomeriggio, domenica 12 settembre, presso Asd Sant'Ernesto Christy Atleta in Via Galileo Galil...