Colpo in via Santissima Mediatrice, indaga la polizia

E’ entrato nella filiale della banca Monte Paschi di Siena a Bolognetta per tentare una rapina. Ha minacciato i dipendenti, ne ha aggredito uno, ma alla fine si è dovuto arrendere perché contanti in banca non ce n’erano. E’ quanto successo nell’agenzia in via Vittorio Emanuele nel comune in provincia di Palermo.

La fuga senza bottino

Un giovane è entrato, un secondo è rimasto fuori. Alla fine i due sono fuggiti via con la stessa vettura con la quale sono arrivati. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Misilmeri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e i le testimonianze dei dipendenti. L’impiegato aggredito è stato soccorso dai sanitari del 118.

Rapina al supermercato MD di Villabate, magro bottino di 100 euro

Rapinatori in azione al supermercato Md di via Giulio Natta a Villabate (Palermo). In due incappucciati e uno pistola in pugno hanno minacciato il cassiere. I due si sono portati via circa 100 euro che si trovavano in cassa. Dopo la fuga dei rapinatori i dipendenti hanno lanciato l’allarme. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Rapina a mano armata in un bar, in due portano via contanti

Armi in pugno hanno rapinato un bar ieri sera, intorno alle 20.30, in un bar di via Maria Santissima Mediatrice. Due uomini sono entrati nell’attività commerciale e sarebbero riuscito a portare via dei contanti. Il bottino è ancora da quantificare.

Sull’ennesimo assalto a un’attività commerciale indaga la polizia, che sta vagliando anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per cercare di individuare i responsabili. Secondo una prima ricostruzione, gli autori del colpo avrebbero avuto una pistola.

Rapina in un market in corso Calatafimi, scattano due ordinanze cautelari

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di due palermitani accusati di avere rapinato un market lo scorso aprile in corso Calatafimi a Palermo. Per M.A. di 33 anni sono scattati gli arresti domiciliari per M.E. di 32 anni l’obbligo di presentazione alla Pg.

Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Porta Nuova. Lo scorso 17 aprile i due con il volto coperto da mascherine sono entrati nel market di corso Calatafimi. Il giovane di 33 anni ha minacciato il commerciante e portato via 550 euro. L’arresto del giovane è stato compito con la collaborazione della questura di Milano visto che il presunto rapinatore si era trasferito nel capoluogo lombardo.

