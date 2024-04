Indaga la polizia

Rapina a un corriere di sigarette in piazza Torrelunga a Palermo. Bottino di oltre 12 mila euro. In cinque hanno circondato un autotrasportatore e si sono portati diversi colli di stecche che dovevano essere distribuiti nei tabacchi. Indaga la polizia di Stato.

L’allarme lanciato dalla vittima

A lanciare l’allarme è stato la stessa vittima, dipendente della società che si occupa del trasporto dei tabacchi in città, dopo la fuga dei rapinatori. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato Brancaccio che ora indagano sull’assalto. L’autotrasportatore ha raccontato di essere arrivato intorno alle 9 e di avere parcheggiato il furgone all’angolo tra corso dei Mille e via Diaz.

Sorpreso alle spalle

L’addetto alle consegne ha raccontato di essere stato sorpreso alle spalle. Il primo rapinatore l’avrebbe minacciato, lasciandogli intendere di essere armato, e poi costretto a farsi da parte mentre entrava in azione il resto della banda. Poco dopo infatti sarebbero arrivati altri quattro uomini, a bordo di una Opel Corsa nera, che in poco tempo hanno preso le scatole che aveva caricato su un carrello e svuotato il furgone per caricare tutto sull’auto.

Una volta arraffato il bottino i cinque rapinatori si sarebbero allontanati in direzione dello Sperone facendo perdere le proprie tracce. Gli investigatori hanno ascoltato il racconto dell’autotrasportatore e acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza installati nella zona, ma anche quelle delle telecamere – sia anteriore che posteriore – del mezzo utilizzato per le consegne.

Rapina ad furgone portavalori, bottino da oltre 100mila euro

Alcuni mesi fa rapina ad un furgone portavalori a Palermo. L’assalto nella zona d’accesso all’autostrada, nei pressi di via Rosario Nicoletti. Cinque uomini hanno affiancato il mezzo. Hanno disarmato e portato via la pistola e il giubbotto antiproiettile al vigilante e poi si sono dati alla fuga. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Dopo aver preso i soldi i cinque sono fuggiti a bordo di una Lancia Y rubata. Nella zona si sono formate lunghe code. Ingente il bottino pari a oltre 100 mila euro. Sul luogo della rapina sono intervenuti gli agenti della scientifica che hanno eseguito i rilievi per cercare tracce utili per risalire agli autori.