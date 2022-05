Indagano i carabinieri

Rapina ieri sera a Villabate (Pa) in corso Vittorio Emanuele. Due uomini armati di pistola sono entrati nel negozio Ferdico. Hanno minacciato la cassiera e si sono portati via l’incasso.

Sono fuggiti a bordo di uno scooter. I militari hanno raccolto la testimonianza dei dipendenti e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza non solo del negozio, ma dell’intera zona. Il bottino è da quantificare.

Rapine in due supermarket a Palermo

I carabinieri indagano su due rapine messe a segno a Palermo. La prima in via Principe di Palagonia nel supermercato Di Maggio. Un giovane armato ha minacciato il titolare e si è fatto consegnare i soldi che si trovavano in casa.

Poi è fuggito. La seconda rapina nella zona di via Perpignano. E’ stato preso di mira il negozio Special Food Sicilia che si trova in via Antonino Agostino.

Anche in questo caso un giovane è entrato nell’esercizio commerciale e ha minacciato il titolare portando via i soldi che si trovavano in cassa. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza dei negozi e nella zona.

Rapine alle farmacia

Due rapine a due farmacie questa mattina a Palermo. A metterle a segno forse lo stesso giovane con indosso una felpa grigia con cappuccio, e il volto coperto da una mascherina e da occhiali da sole. Armato di pistola ha assaltato i due esercizi commerciali che si trovano nella zona di Messina Marine.

Il primo colpo alla farmacia Di Figlia ad Acqua dei Corsari. Il rapinatore è entrato ha puntato la pistola contro il farmacista e l’ha minacciato per farsi consegnare i contanti. La cassa però si sarebbe bloccata e il giovane ha preso i soldi ad una cliente.

Pochi minuti dopo ha fatto irruzione nella farmacia Calì, sempre in via Messina Marine, e in pochi istanti è riuscito a prendere il denaro dalla cassa e scappare a bordo di uno scooter. Le indagini sono condotte dalla polizia. Sono intervenuti gli agenti delle volanti, della squadra Mobile e del commissariato Brancaccio che hanno ascoltato il racconto delle vittime e acquisito le immagini dei due sistemi di videosorveglianza interni e quelle riprese dalle altre telecamere installate nella zona.

A fornire supporto anche il personale della Scientifica chiamato per eseguire i rilievi a caccia di indizi utili per le indagini.

Nelle settimane scorse altri assalti

Nelle scorse settimane ci sono stati altri assalti dalle modalità simili. L’ultimo in zona Ciaculli. Due rapinatori, forse poco più che ventenni, sono entrati nella farmacia Raiata e ne sono usciti poco dopo con 400 euro in tasca. Nelle giornate precedenti era toccata alla farmacia Caporale in zona Pomara, al confine tra Villabate e Palermo, e in un’altra farmacia di via Sacco e Vanzetti.