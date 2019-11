Indaga la polizia

Armato di coltello ha minacciato una delle cassiere e l’ha costretta a consegnargli l’incasso. Una rapina è stata messa a segno oggi pomeriggio da Ferdico in piazza Vittorio Bottego, il punto vendita in pieno centro che ha un’uscita secondaria all’angolo tra via Roma e via Bandiera.

Secondo quanto riferito da una dipendente alla polizia un uomo con il volto parzialmente coperto ha minacciato la cassiera. Ha aperto il registratore di cassa e gli ha dato i contanti custoditi al suo interno.

Una volta arraffato il bottino il rapinatore, apparentemente un uomo di 30-35 anni, è fuggito facendo perdere le proprie tracce fra le strette stradine del centro.

Sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno avviato le indagini partendo dall’analisi delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

