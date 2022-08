Rapinatori in azione nel distributore Eni di via dell’Ermellino a Bonagia a Palermo. Due giovani a volto coperto sono arrivati armati di pistola hanno minacciato i dipendenti e si sono portati via l’incasso.

Dopo che i due sono fuggiti i dipendenti hanno chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccolto la testimonianza dei lavoratori per risalire agli autori.

Il colpo in via Ernesto Basile all’Eni

Ancora una rapina al distributore in via Ernesto Basile a Palermo. Un giovane con tanto di mascherina e impugnando un cacciavite ha rapinato oggi il distributore Eni in via Ernesto Basile a Palermo.

I carabinieri del radiomobile che indagano hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per risalire al rapinatore In quell’impianto negli ultimi mesi sono state compiute diverse rapine.