Indaga la polizia di Stato

Rapina a un distributore di benzina in via Ernesto Basile. Preso ancora una volta di mira l’impianto Eni che si trova nella corsia in direzione di corso Tukory. L’ultimo colpo aveva fruttato circa 8 mila euro.

Questa volta in due, con un coltello, hanno minacciato e poi picchiato l’addetto al rifornimento portando via un bottino da quantificare. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile.

I due rapinatori armati di coltello si sono presentati con il volto coperto. Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza che forse hanno ripreso l’aggressione. Come ricostruito dagli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale della questura, intervenuti sul posto, dopo aver picchiato l’addetto, i due rapinatori sono entrati anche nel gabbiotto sperando di trovare altri soldi, ma sono rimasti a mani vuote e sono quindi scappati a piedi.

Rapina al distributore Eni in via dell’Ermellino

Sempre ad agosto rapinatori in azione nel distributore Eni di via dell’Ermellino a Bonagia a Palermo. Due giovani a volto coperto sono arrivati armati di pistola hanno minacciato i dipendenti e si sono portati via l’incasso.

Dopo che i due sono fuggiti i dipendenti hanno chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccolto la testimonianza dei lavoratori per risalire agli autori.

Il colpo in via Ernesto Basile all’Eni

Ancora una rapina al distributore in via Ernesto Basile a Palermo. Un giovane con tanto di mascherina e impugnando un cacciavite ha rapinato oggi il distributore Eni in via Ernesto Basile a Palermo.

I carabinieri del radiomobile che indagano hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per risalire al rapinatore In quell’impianto negli ultimi mesi sono state compiute diverse rapine.