Sarebbe uno dei due autori di una delle tante rapine in farmacia commesse negli ultimi mesi in Sicilia e in particolare nel Palermitano

Arrestato su ordine di carcerazione preventiva

I carabinieri della compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 26enne, accusato di avere messo a segno una rapina aggravata in una farmacia nel palermitano, in concorso con un complice ancora ricercato.

La rapina alla farmacia Mandalà

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Palermo. Secondo le indagini dei carabinieri il giovane avrebbe fatto irruzione nella farmacia Mandalà nel quartiere Villagrazia lo scorso 7 ottobre a volto coperto e avrebbe minacciato con un coltello alcuni dipendenti portando via il denaro contante custodito nella cassa.

Tante le rapine in farmacia negli ultimi mesi

Quella delle rapine in farmacie è una piaga che continua ad allargarsi. tanti i colpi commessi in sicilia quotidianamente. un fenomeno che non si ferma davanti a tipologie di rapinatori, zone delle città e modalità operative.

Ci sono giornate caratterizzate anche da sequenze di rapine anche di tipologia diversa come, ad esempio a farmacie e tabacchini

L’esempio dello scorso ottobre

Un esempio della recrudescenza del fenomeno è proprio la giornata del 7 ottobre scorso.

Due rapina a distanza di un’ora a Palermo. La prima a una tabaccheria a Bonagia, poi quello a una farmacia di via Villagrazia.

I colpi avvenuti fra le 13 e le 14 di ieri ma fra le quali, nonostante il modus operandi apparentemente simile, non ci sarebbe alcun collegamento.

Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

Il colpo al tabacchi in via dell’Orsa Minore

Intorno alle 13 un uomo a volto coperto e armato di taglierino ha fatto irruzione nella rivendita di tabacchi Finocchio di via dell’Orsa minore. Secondo quanto ricostruito il rapinatore è entrato nell’attività, ha lanciato uno sgabello contro il vetro che proteggeva il tabaccaio e ha svuotato la cassa. Ancora da quantificare con precisione il bottino del colpo.

La rapina alla farmacia di via Villagrazia

La seconda rapina è avvenuta poco dopo le 14 in via Villagrazia. Nel mirino la farmacia Mandalà dove, al momento dell’assalto, c’era la titolare che è sta minacciata con un taglierino e costretta a consegnare l’incasso, pari a circa 400 euro. Dopo la fuga del bandito la farmacista ha lanciato l’allarme al 112 chiedendo l’intervento dei militari del Nucleo radiomobile.