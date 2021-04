Stavano organizzando un altro colpo in un supermercato

Fermati tre palermitani per la rapina di via Mendola

Banda che colpisce i furgoni tabacchi

La rapina con sequestro in un supermercato

La Polizia Di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla procura di Palermo nei confronti di tre rapinatori che lo scorso 2 gennaio avevano messo a segno una rapina aggravata in concorso, in danno della Sodim s.r.l. – azienda accreditata al trasporto ed alla consegna di tabacchi lavorati in via Mendola a Palermo.

Il fermo è scattato perché secondo quanto accertato dalla squadra mobile, della sezione reati contro il patrimonio, due di loro stavano organizzando oggi altro colpo.

I tre palermitani fermati

I tre fermati dalla squadra mobile sono Rodolfo Allicate, 47 anni, indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso, attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Girolamo Di Maio, 46 anni indagato per reati contro il patrimonio; Fabio La Barbera 46 anni indagato per reati contro il patrimonio.

La rapina in via Mendola del 2 gennaio

Lo scorso 2 gennaio a volto coperto portarono via da un furgone 22 cartoni contenenti tabacchi lavorati per un peso complessivo di 133,68 chili e per un valore stimato di circa 38.000 euro, utilizzando, per il trasporto un mezzo rubato.

Il provvedimento di fermo è scattato perché secondo le indagini della squadra mobile della sezione reati contro il patrimonio, La Barbera e Allicate. stavano organizzando nel capoluogo palermitano altre rapine come quella del 2 gennaio.

Oggi doveva scattate la rapina con sequestro ad un supermercato

E’ emerso anche che i palermitani Allicate e La Barbera grazie alla complicità di un basista, impiegato di un supermercato palermitano che gli avrebbe fornito dettagliate informazioni, stessero organizzando oggi una rapina a mano armata, con sequestro di persona, ai danni del direttore e degli impiegati dell’esercizio commerciale prima che il furgone portavalori ritirasse gli incassi della settimana.

Il piano prevedeva la possibilità sequestrare con una pistola il direttore del supermercato appena uscito da casa portarlo al supermercato farsi aprire la cassaforte prima del prelievo del denaro da parte del furgone portavalori.