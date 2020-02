Indaga la polizia

Una rapina è stata messa a segno in corso Finocchiaro Aprile a Palermo. Sabato in tarda serata due giovani armati di taglierino hanno fatto irruzione nella boutique Terranova.

Uno è rimasto all’ingresso l’altro ha aperto la cassa e portato via l’incasso di circa 2 mila euro. Poco dopo sono fuggiti in direzione del Tribunale.

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.

I due indossavano cappellini e fascia collo. In pochi minuti hanno afferrato l’incasso di una giornata circa 2 mila euro.

Sono intervenuti gli agenti della scientifica per cercare tracce utili per risalire al nome dei malviventi. Per prendere i soldi uno dei due rapinatori ha toccato la cassa.

Non si sa se i due indossassero o meno i guanti. Sono stati sentiti i dipendenti del locale e il titolare per cercare di individuare qualche dettaglio utile per individuare i malviventi.