Indaga la polizia

Rapinata la farmacia Cerasola in via Vanvitelli a Palermo. Il colpo nella zona di Cruillas. Un giovane armato è entrato nell’esercizio commerciale e ha minacciato i dipendenti.

Ha preso i soldi in cassa. Circa 700 euro ed è fuggito via. Un colpo di pochi minuti in tarda serata quando i commessi e il titolare si stavano apprestando a chiudere la farmacia.

Il giovane è poi fuggito verso la via Cruillas. Non c’è pace per le farmacie palermitane prese sempre di mira dai rapinatori nonostante i protocolli e i sistemi di sicurezza.

E’ intervenuta la polizia che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per risalire al rapinatore.

Sono stati sentiti anche i testimoni per cercare di acquisire dettagli utili per potere dare un nome e un cognome al malvivente.