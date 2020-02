Bloccati dai Falchi della squadra mobile e dalle volanti

La Polizia di Stato ha arrestato , in flagranza di reato, i palermitani Leandro Adelfio 29enne e Angelo Donzelli 38enne, accusati di due rapine aggravate sabato scorso a due supermercati a Palermo.

Un agente della polizia stradale libero dal servizio ha notato un giovane uscire nei pressi del supermercato Conad in via Manfredi e raggiungere il “palo” che lo attendeva subito. Sono saliti a bordo di un auto in via Perez e sono scappati verso via Bergamo.

I due sono stati bloccati in via Buonriposo da una pattuglia di “Falchi” della Squadra Mobile e una volante. Poco prima i due avrebbero messo a segno un altro colpo in un supermercato in via Messina Marine. Il bottino complessivo delle due rapine è di mille euro parte del quale è stato rinvenuto e restituito.

Adelfio e Donzelli, sono stati arrestati e portati nel carcere Lorusso di Pagliarelli.