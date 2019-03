La Polizia di Stato ha arrestato Cosimo Corrao, 27 anni, che abita alla Vucciria, identificato come l’autore della rapina compiuta a un giovane automobilista a Palermo lo scorso 30 agosto.

La vittima aveva dato un passaggio a bordo della sua auto a Corrao in viale del Fante. Giunti in via del Bersagliere l’indagato avrebbe puntato un coltello all’automobilista prendendogli il cellulare e poi è fuggito.

I poliziotti sono riusciti a mappare il tracciato del telefonino rubato e a risalire alla rete wi-fi alla quale il rapinatore lo aveva agganciato.

Il passo successivo è stata l’identificazione del rapinatore, riconosciuto dalla vittima e conosciuto dalla Polizia di Stato per i suoi precedenti. Corrao è in carcere