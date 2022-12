Rapina al pub di Termini Imerese, tra gli arrestati il figlio del boss ucciso

Ignazio Marchese di

06/12/2022

Un commando di giovanissimi palermitani pronti a utilizzare le armi e minacciare i titolari del pub di Termini Imerese. Tra i cinque arrestati per il colpo allo “Shiagù” di Termini Imerese del 9 luglio scorso c’è anche Michele Di Giacomo, figlio ventunenne del boss di Palermo centro Giuseppe, crivellato di colpi alla Zisa nel 2014. Gli altri arrestati sono Riccardo Russo, 21 anni, Paolo Potano, 22 anni, Antonio Mario Messina, 20 anni, Giuseppe Valguarnera, 22 anni.

Secondo le indagini coordinate dalla procura di Termini a fare irruzione nel pub sarebbero stati Di Giacomo, Potano e Valguarnera a volto coperto. Di Giacomo afferrò il titolare minacciandolo con la pistola: “Non ti muovere, non ti muovere perché altrimenti ti sparo”.

Potano, cugino Di Giacomo, avrebbe preso l’impiegato per il collo minacciandolo con una latta in metallo. Valguarnera sarebbe stato colui che arraffò l’incasso, circa 2.500 euro. Messina avrebbe fatto da palo, mentre Russo li attendeva in macchina per scappare a bordo di una Bmw. I carabinieri sono risaliti al commando grazie alle immagini estrapolate dai sistemi di sorveglianza di supermercati ed esercizi commerciali della zona.

Il colpo del 9 luglio

Lo scorso 9 luglio, tre giovani armati di pistola hanno fatto irruzione nel pub e si sono fatti consegnare l’incasso. Grazie alle immagini di videosorveglianza della zona e i tabulati telefonici i carabinieri sono riusciti ad identificare gli autori e a ricostruire sia le fasi preparative che quelle esecutive della rapina. Oltre agli autori gli investigatori sono riusciti a risalire ai due giovani che hanno fatto da palo per agevolare la fuga del commando. a bordo dell’auto in uso a uno di loro. Tutti e cinque sono stati portati nel carcere Burrafato di Termini Imerese.

Alle cinque del mattino due giovani armati di pistola, entrarono e nel locale, minacciarono i titolari facendosi consegnare l’incasso.

Le indagini condotte dai carabinieri sono state agevolate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale e della zona per risalire agli autori. Il pub si trova nella zona del Belvedere ed è uno dei ritrovi della movida terminata.