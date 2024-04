Due uomini a volto coperto sono entrati la scorsa notte nel ristorante I Carbonari in via Calcante a Palermo. I due hanno minacciato i titolari e si sono fatti consegnare dei soldi. Non si sa se sono entrati armati o hanno fatto intendere di avere armi in tasca. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

La rapina al corriere

Rapina a un corriere di sigarette in piazza Torrelunga a Palermo. Bottino di oltre 12 mila euro. In cinque hanno circondato un autotrasportatore e si sono portati diversi colli di stecche che dovevano essere distribuiti nei tabacchi. Indaga la polizia di Stato. A lanciare l’allarme è stato la stessa vittima, dipendente della società che si occupa del trasporto dei tabacchi in città, dopo la fuga dei rapinatori. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato Brancaccio che ora indagano sull’assalto. L’autotrasportatore ha raccontato di essere arrivato intorno alle 9 e di avere parcheggiato il furgone all’angolo tra corso dei Mille e via Diaz.

Il colpo al tabacchi

Rapina ad un tabacchi in piazza Ottavio Ziino a Palermo. Tre uomini a volto coperto hanno minacciato il titolare e si sono portati via l’incasso. Il titolare è rimasto ferito al ginocchio. E’ intervenuto un macellaio che ha il negozio vicino al tabaccaio. L’uomo ha cercato di bloccare un rapinatore che per fuggire lo ha spinto facendolo cadere per terra.

Furto al supermercato

Nei giorni scorsi, la squadra mobile ha arrestato un uomo di 61 anni, gravemente indiziato per aver consumato una rapina all’interno di un supermercato, sito in zona Contesse. I fatti risalgono al 25 settembre 2023, allorquando al 112 Nue (Numero unico di emergenza) è stata segnalata una rapina perpetrata da un soggetto, travisato e armato di pistola che, dopo aver fatto accesso all’interno dell’esercizio commerciale, ha puntato l’arma all’indirizzo del cassiere facendosi consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa, circa 1.500 euro.